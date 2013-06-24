Кривава зима 2013—2014 років в одну мить змінила хід української історії. І вже вісім років ми змушені зі зброєю в руках обстоювати своє право жити в незалежній, демократичній європейській державі, не шкодуючи найціннішого — власного життя, в ім’я щасливого майбутнього наших дітей.

Із 2015 року 20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів під час Революції Гідності. У лютому 2014-го протистояння сягнуло піку. 20 лютого загинуло найбільше активістів Майдану — 48 учасників протесту.

День Героїв Небесної Сотні — увічнення подвигу героїв, великої людської, громадянської, національної відваги й самовідданості, сили духу й стійкості українців і громадян інших національностей, які поклали життя за право бути вільними.

Пам’ятного дня Президент Володимир Зеленський встановив лампадки біля хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській у центрі Києва.

«Вшановуємо пам’ять співвітчизників, які без вагань віддали свої життя за омріяну нашим народом свободу, за право жити в незалежній державі, у сім’ї європейських народів. Їхній подвиг — свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє, демонструвати світовій спільноті єдність і відданість демократичним цінностям», — зазначив глава держави.

Алея Героїв Небесної Сотні ніколи не пустує. Особливо цього дня, коли українці не лише кладуть квіти на пам’ятні плити загиблих, а й розвішують паперових ангелів на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців.

2022 року пам’ятні події проходять в Україні з 16 по 28 лютого. Цими днями в українських містах відбуваються меморіальні заходи із запаленням свічок пам’яті, школярі роблять білих журавликів миру. А Національний музей Революції Гідності продовжив відеопроєкт «Характери гідності». Уперше його було представлено 2019 року. Він налічує кілька десятків відео. Це короткі історії про дитинство, вчинки, стосунки із близькими, мрії та прагнення Героїв Небесної Сотні. Розповіді найближчих родичів покликані нагадати про ціну свободи й відповідальність за її збереження.

Світ цими днями теж разом з українцями. Зокрема, у Страсбурзі (Франція) відбулась акція вшанування пам’яті героїв, у Варшаві (Польща) українські дипломати, представники української громади провели акцію «Ангели пам’яті».