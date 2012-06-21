До такої кількості довели наші спортсмени лік нагород, здобутих на XVI літній Паралімпіаді в Токіо. Приклад показала легкоатлетка Оксана Ботурчук, виборовши срібну медаль у бігу на 400 метрів із результатом 55,33 секунди. Срібну естафету продовжили: велогонщик Єгор Дементьєв у гонці з роздільним стартом, подолавши 32-кілометрову дистанцію за 43 хвилини 19,11 секунди, а також плавець Максим Веракса на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Далі «бронзу» здобув плавець Василь Крайник на 200-метрівці комплексним плаванням. А в запливі на 50 метрів вільним стилем уже дворазовим чемпіоном ігор став Андрій Трусов. Бронзовий призер у цьому виді Євгеній Богодайко, повідомляє Укрінформ. Свою четверту медаль у Токіо виборов Максим Крипак, вигравши «золото» на дистанції 100 метрів батерфляєм. Маємо й командну «бронзу» в змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем — її виграли Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко та Кирило Гаращенко. Чемпіоном у штовханні ядра в класі F20 став і Максим Коваль, а Олександр Яровий третій у цій дисципліні. «Срібло» у бігу на 400 метрів здобула Юлія Шуляр.

Наразі маємо 15 золотих, 32 срібні та 19 бронзових нагород.