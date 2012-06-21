Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Про це потурбуються фахівці компанії «АМК РЕМ-БУД», які в межах програми Президента України «Велике будівництво» на замовлення Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА нині повним ходом реконструюють автодорогу загального користування місцевого значення між цими населеними пунктами у Києво-Святошинському районі столичної області.

Як повідомили у пресслужбі компанії, роботи розпочалися минулого місяця, а мають бути завершені до кінця поточного року.

Обсяги чималі і потребують відповідних зусиль. По перше, дорогу буде розширено, по-друге, основне полотно полагоджене. Тож на будівельників чекає низка різноманітних технологічних операцій, виконання яких потребує високої кваліфікації і відповідно максимальної якості.

Зараз фахівці готуються до перенесення газопроводу, аби потім розпочати фрезерування поверхні, розлити в’яжучий розчин, розпочати вирівнювання тощо.

Сьогоднішні високі темпи ремонтних робіт упевнюють, що на новоріччя місцеві жителі і ті, хто проїжджатимуть цією дорогою, отримають у якості подарунку комфорт і зручність.