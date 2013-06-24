У квітні 2023 року шанувальників класичного мистецтва чекає чимало яскравих подій та сюрпризів, серед яких довгоочікуване повернення до поточного репертуару багатьох шедеврів світової класики. Вперше за декілька сезонів глядачі зможуть побачити знаменитий балет Людвіга Мінкуса «Баядерка», монументальну оперу Джузеппе Верді «Аїда» з незрівнянною співачкою Людмилою Монастирською, а також чарівну та ніжну оперу «Любовний напій» Гаетано Доніцетті. Також глядачі матимуть змогу переміститися до сонячної Іспанії у балетних виставах «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса та сучасних балетах-мініатюрах: знаменитому «Болеро» Моріса Равеля та вистави «Трикутний капелюх» на музику Мануеля де Фалья. Також для маленьких глядачів знову чекають неймовірні «Пригоди Піноккіо» та його друзів.

Нагадаємо, що вистави театру традиційно відбуватимуться в денний час: у п’ятницю (початок о 17:00), а суботу та неділю о 15:00.

Другий місяць весни розпочинається перлиною української класики - оперою Миколи Лисенка «Наталка Полтавка», яка відбудеться 1 (субота) о 15:00.

В основі сюжету історія простої дівчини Наталки, яка тужить за своїм коханим Петром, що поїхав на заробітки на чужину та невідомо коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитися на заручини з місцевим багатієм паном Возним.

В головній ролі глядачі побачать молоду співачку Анастасію Поважну, в партії її коханого Петра — Сергія Скочеляса. Роль колоритної Горпини Терпелихи виконає Анжеліна Швачка, в ролі Возного Тетерваковського — Сергій Пащук. Диригент — Богдан Пліш.

2 (неділя) о 15:00 романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана.

За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений зі заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина.

Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті.

Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час.

В головних ролях: Катерина Алаєва (Жізель), Ян Ваня (Альберт) та Володимир Кутузов (Ганс).

7 (п’ятниця) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот»

Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь.

Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

Головні партії виконують: Тетяна Льозова (Кітрі), Ярослав Ткачук (Базиль), Ірина Борисова (Вулична танцівниця), Даніїл Пащук (Еспадо), Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса) та ін.

8 (субота) о 15:00 – опера Джакомо Пуччіні «Флорія Тоска».

На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. Опера вважається однією з найбільш популярних вистав у світі.

Виконавці: Вікторія Ченска (Флорія Тоска), Дмитро Кузьмін (Маріо Каварадоссі), Геннадій Ващенко (Барон Скарпіа), Сергій Ковнір (Чезаре Анджелотті) та ін.

9 (неділя) о 15:00 – балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда».

Вистава вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічному мистецтві.

У головних партіях глядачі побачать: Юлію Кулик (Сильфіда), Олександра Скулкіна (Джеймс), Костянтина Пожарницького (Гюрн), Руслана Авраменка (чаклунка Медж), Тетяну Соколову (Еффі).

14 (п’ятниця) о 17:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

В головних ролях: Віктор Іщук (Фігаро), Катерина Курченко (Сюзанна), Ян Ваня (Граф), Ірина Борисова (Графиня), Микита Кайгородов (Марцеліна) та ін.

15 (субота) о 15:00 – опера Джузеппе Верді «Травіата» в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра вистави відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері.

Оригінальна, авангардна постановка видатного класичного шедевра транслює головний меседж - мистецтво поза часом.

У головних ролях: Тамара Калінкіна (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред), Петро Приймак (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора де Бервуа), В’ячеслав Базир (Маркіз д’Обіньї) Богдан Тарас (Лікар Гренвіль), Світлана Годлевська (Аніна) та ін.

16 (неділя) о 15:00 – балет Юрія Шевченка «Пригоди Піноккіо» у постановці Віктора Литвинова за мотивами казки Карло Коллоді.

Неймовірні пригоди веселого пустуна та його друзів в майстерному виконанні провідних солістів балетної трупи театру не залишать байдужими ні маленьких, ні дорослих глядачів.

В ролях: Микита Кайгородов (Піноккіо), Олександра Панченко (Лялька з блакитним волоссям), Михайло Загреба (Джепетто, батько Піноккіо), Руслан Авраменко (Господар ляльок), Андрій Скляр (Кіт), Райса Бетанкоурт (Лисиця) та ін.

21 (п’ятниця) о 17:00 – опера Джузеппе Верді «Аїда».

Твір належить до вершин світової оперної спадщини, залишаючись понад 150 років однією із найпопулярніших та видовищних оперних вистав світу.

Опера була створена на честь завершення будівництва Суецького каналу. Єгипетський уряд звернувся до всесвітньо відомого композитора з проханням написати нову оперу на сюжет з життя фараонів. Створена за чотири місяці грандіозна вистава з перших нот зачарувала глядачів з усього світу.

У титульній партії шанувальники оперного мистецтва зможуть побачити неперевершену Людмилу Монастирську, яка вважається однією з кращих сучасних виконавиць цієї ролі.

Також у ролях: Сергій Пащук (Радамес), Алла Позняк (Амнеріс), Тарас Штонда (Амонасро), Сергій Магера (Рамфіс), Володимир Тишков (Фараон) та ін.

22 (субота) о 15:00 – Вечір одноактних балетів з іспанським фльором:

«Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья у виконанні: Христини Шишпор, Володимира Кутузова, Ксенії Іваненко, Катерини Курченко, Костянтина Пожарницького та ін.

«Болеро» Моріса Равеля у виконанні: Олександри Панченко (Дівчина в білому), Євгена Логвиненка (Юнак), Олесі Воротнюк (Дама у чорному).

23 (неділя) о 15:00 – опера Гаетано Доніцетті «Любовний напій»

Молодий селянин Неморіно до безтями закоханий у чарівну, але досить норовливу Адіну, яка зовсім не звертає на нього увагу. У відчаї юнак звертається до пройдисвіта Дулькамари та купує у нього чарівний еліксир, що зможе привернути серце дівчини.

Виконавці: Лілія Гревцова (Адіна), Дмитро Кузьмін (Неморіно), Михайло Кірішев (Белькоре), Андрій Маслаков (Дулькамара), Ольга Матушенко (Джанетта) та ін.

28 (п’ятниця) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка».

В основі сюжету - східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна. східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна. В основі сюжету — східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна.

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київський балет.

У головних ролях: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор), Ольга Киф’як-фон-Краймер (Гамзатті) та ін.

До речі, саме цей балет був запланований на 24 лютого 2022 року. Зрозуміло, що він тоді не відбувся. І ось через понад рік вистава повертається на сцену театру.

29 (субота) о 15:00 — рання опера Джузеппе Верді «Набукко».

Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії.

Головні партії виконають: Олександр Мельничук (Набукко), Оксана Крамарєва (Абігаїль), Алла Позняк (Фенена), Сергій Ковнір (Захарія), Дмитро Іванченко (Ісмаель).

30 (неділя) о 15:00 – вечір одноактних балетів у постановці Віктора Іщука:

Балет «Широко заплющені очі». За словами Віктора Іщука, на створення постановки «Широко заплющені очі» його надихнув знаменитий однойменний фільм Стенлі Кубрика. У виставі звучить музика Йоганна Себастьяна Баха та Фредеріка Шопена. Лейтмотив балету - Goldberg Variations Баха.

У ролях: Наталія Мацак, Сергій Кривоконь, Віктор Іщук, Юлія Кулик та ін.

Балет «Доктор Фауст» - неокласична вистава в жанрі сатиричної трагедії за мотивами однойменних творів Йоганна Вольфганга фон Гете та Кристофера Марлоу. У виставі звучать фрагменти з творів Ріхарда Вагнера, Гектора Берліоза, Шарля Гуно, Джакомо Пуччіні, Вінченцо Белліні.

В постановці використовуються техніки неокласичного, класичного, історико-побутового танцю, пантоміми, а також вокал. Оперні арії символізують божественне втручання, хор — порятунок душі Фауста, пантоміма — діяння Мефістофеля та неокласика, як внутрішній світ та переживання головного героя - Доктора Фауста.

У ролях: Іван Авдієвський (Доктор Фауст), Анастасія Шевченко (Гретхем), Катерина Курченко (Німфа), Віктор Іщук (Мефістофель), оперні арії (Ольга Фомічова). Артисти балету та хор Національної опери України.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць)надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

В репертуарі можливі зміни – слідкуйте за афішею найближчі заплановані вистави.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!