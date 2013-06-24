Від початку добровільної евакуації з Херсона виїхали 11 тис. мешканців. Про це в ефірі ТК «Ми – Україна» повідомила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона уточнила, що 7 тис. херсонців скористалися безкоштовною державною евакуацією, ще 4 тис. виїхали своїми силами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Посадовець розповіла, що наразі в деокупованому Херсоні люди найбільше потребують розмінування території та відновлення подачі електроенергії. Грошова допомога, доставка продуктів харчування, предметів першої необхідності, гуманітарної допомоги тощо відбувається організовано завдяки роботі центральної влади, ОВА та міжнародних гуманітарних операторів.

«На жаль, повністю налагодити нормальне життя обласного центру заважають постійні обстріли. Тож я хочу звернутися до людей на тимчасово окупованих територіях. Вдумайтесь: ще донедавна ворог називав Херсон своїм, проводив псевдореферендуми, наводив захмарну «статистику» псевдоголосування, обіцяв, що росія тут назавжди. А тепер подивіться, що росія сьогодні робить з Херсоном. Тому, якщо є можливість, будь-ласка, зробіть все, щоб евакуюватися з тимчасово окупованих територій», – закликала Віце-прем’єр-міністр.

Вона запевнила, що всіх евакуйованих забезпечать кеш-підтримкою, прихистком та харчуванням. Вони зможуть відчути тепло громад, які їх приймуть.

«Над цими питаннями ми працювали з літа. В безпечних регіонах місце знайдеться не лише херсонцям, а й мешканцям Харківщини, Донеччини та інших населених пунктів, які звільнятимуться. Всі разом успішно перечекаємо зиму», – резюмувала Ірина Верещук.