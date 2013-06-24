За перші 15 днів нового року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції. Це менше, ніж було за 18 днів грудня: тоді позначка перетину обсягів української агропродукції становила 3,6 млн тонн. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Всього від початку війни з України поїхало 41,3 млн тонн агропродукції, з яких пшениці – майже 9 млн тонн, кукурудзи – 16,7 млн тонн. Третю позицію за поставками посідає соняшникова олія з показником у 3,4 млн тонн.

Найбільше за першу половину січня відправлено кукурудзи – 1,1 млн тонн. Це на 500 тис. тонн менше, ніж за 18 днів грудня. Тоннаж поставок пшениці також зменшився фактично удвічі й становить 437 тис. тонн.

На третій позиції за обсягами відправок за 15 днів січня посідають шроти та соєві боби. Вони мають однакову кількість поставок – по 199 тис. тонн кожної культури. До прикладу, за 18 днів минулого місяця шротів поїхало на 53 тис. тонн менше, а соєвих бобів навпаки на 39 тис. тонн більше.

Удвічі зменшилися показники відвантажень соняшникової олії: якщо за 18 днів грудня це було 303 тис. тонн, то за 15 днів січня показник зменшився до 148 тис. тонн.

Ще більша різниця у поставках спостерігається і у випадку насіння соняшнику: 93 тис. тонн за 15 днів січня проти 230 тис. тонн за 18 днів грудня.

Змінними у сторону зменшення є відправки ячменю. За першу половину січня його поїхало на 26 тис. тонн менше, а ніж за 18 днів грудня. Йдеться про 72 тис. тонни.

У 4 раза фактично зменшилися обсяги поставок ріпаку, це пов'язано, передовсім, із завершенням сезону відправок цієї культури. Тому за першу половину цього місяця вони складають лише 44 тис. тонни.

Показник олії соєвої залишився фактично незмінним і становить 11 тис. тонн.

Загальна картина обсягу агропродукції, який вже перетнув кордон України у відсотках за 15 днів січня, така: 48,29 % займає кукурудза, 18,76% – пшениця, 8,56% – шроти, боби – 8,54%, 6,36% – соняшникової олії, 4% – насіння соняшнику, ячмінь – 3,11%, 1,89% – ріпаку, соєвої олії – 0,47%.

Вивезення с/г продукції у розрізі його транспортування за першу половину січня таке: портами (морськими та річковими) відправлено 1,7 млн тонн, залізницею – 486 тис. тонн, автомобілем – 166 тис. тонн, поромом – 18 тис. тонн.

Інформація щодо обсягів відвантажень за окремими видами товарів та видами транспорту відповідно до ЄАІС «Контроль за доставкою».