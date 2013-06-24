російські загарбники від початку повномасштабного вторгнення рф станом на ранок 14 липня вбили в Україні 349 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

«Більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 14 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 349. Не зазнали змін і дані щодо поранених – 652», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

24 лютого рфрозпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста та села України, катують та вбивають мирне населення.