Від початку повномасштабної війни з України на територію країн-членів Євросоюзу виїхало 5,3 мільйона українців.

Про це повідомляє Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС (Frontex), передає Укрінформ.

«5,3 мільйона громадян України виїхали до ЄС від початку війни у лютому. Загальна кількість переміщених осіб, які в’їхали в ЄС, включаючи не громадян України, становила 7 мільйонів людей», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що впродовж останніх тижнів більше людей повертається в Україну, ніж виїжджає з неї. Зокрема, у період між 25-31 травня з ЄС виїхали майже 260 тис. українців. Загалом 2,3 мільйона українських громадян повернулися на Батьківщину від початку війни.

За даними Міжнародної організації з міграції, станом на 23 травня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні скоротилася - вперше від початку конфлікту. Загальна кількість переміщених осіб нині становить 7,1 млн, що на 11 відсотків менше, ніж за станом на 3 травня.

Frontex зауважує, що найбільше українців, як і раніше, приймають Польща і Румунія – 147 тис. та 32 800 громадян України відповідно в’їхали у ці країни у період 25-31 травня.

Прикордонний рух на зовнішніх кордонах ЄС, за оцінкою Frontex, залишається стабільним, без суттєвих ускладнень. Щодня в Україну в’їжджають у середньому по 144 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Повідомляється, що Frontex надає допомогу країнам, що межують з Україною, у прийнятті біженців. Зокрема, на східних кордонах ЄС залучено додатково 477 офіцерів Європейського прикордонного агентства, включаючи 340 безпосередньо в країнах-сусідах України.

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгненняв Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.

Загарбники влаштували масовий терор на тимчасово зайнятих територіях.

Країни-члени ЄС активували так звану Директиву тимчасового захисту, яка надає українським біженцям право на легальне перебування на території ЄС, а також доступ до базових соціальних послуг, включаючи охорону здоров’я, освіту, право на працевлаштування