Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту у Варшаву заявив, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну наша держава отримала більш як 12 млрд доларів підтримки у вигляді зброї та фінансів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це кошти від союзників України, які допомагають нам захищати нашу свободу та протистояти агресії росії. Український народ відчуває солідарність країн ЄС та всього цивілізованого світу», — відзначив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль наголосив, що перемога України буде не лише на полі бою. Остаточна перемога настане, коли Україна стане членом Європейського Союзу, заможною та розвиненою державою. За словами очільника Уряду, допомога об’єднаної Європи є надважливою в цьому питанні.

«Усі наші союзники висловлюють свою готовність допомагати Україні з відбудовою після нашої перемоги. Український Уряд уже зараз формує нову візію розвитку нашої держави та трансформації економіки», — підкреслив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, було визначено 10 основних секторів та форматів майбутнього Плану відновлення. Ключовий із них — це членство в Європейському Союзі. Також це розвиток ВПК, енергетична незалежність, дерегуляція та мінімальне втручання держави в роботу бізнесу, підтримка переробки, кліматична модернізація.