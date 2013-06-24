Незважаючи на складні економічні умови під час повномасштабної війни платформа електронних закупівель Prozorro залишається ефективним інструментом закупівель. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, коментуючи річні підсумки роботи електронної системи публічних закупівель Prozorro, передає Урядовий портал.

«Результати роботи у 2022 році свідчать про те, що, попри всі складнощі й виклики, електронна система закупівель Prozorro працює без збоїв та демонструє гнучкість і здатність змінюватись, навіть в умовах воєнного часу. Більше того, міжнародні партнери теж високо оцінили ефективність українських державних закупівель. Система електронних закупівель Prozorro, включаючи електронні каталоги Prozorro Market, була визнана такою, що відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком», - зазначила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Що стосується фінансових результатів, то від початку війни на Prozorro:

провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн;

учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств;

різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою були укладені контракти завдяки тендерним процедурам, склала 6 млрд грн;

усього в електронній системі прозвітували про понад 2 мільйони укладених договорів на 311 млрд грн.

Після того, як у липні 2022 року Уряд повернув обов’язкові закупівлі в Prozorro, у системі відбувається близько половини закупівель від показників довоєнного рівня. Таке скорочення можна пояснити як зменшенням видатків на некритичні потреби, як і тим, що закупівлі для потреб оборони та критичної інфраструктури здійснюються без використання Prozorro.

З початку повномасштабного вторгнення Кабінет Міністрів змінив правила здійснення публічних закупівель, аби адаптувати їх під нову реальність, яка вимагає більш швидкого забезпечення потреб. Так завдяки новій процедурі — відкритим торгам з особливостями, яка була запроваджена постановою №1178, вдалося скоротити середню тривалість тендера майже вдвічі — до 22 днів.

Натомість процедуру запиту ціни пропозиції в Prozorro Market можна провести ще швидше, її середня тривалість — 11 днів. Завдяки новим правилам замовники можуть використовувати Prozorro Market без обмежень по сумі, що дозволяє суттєво зняти адміністративне навантаження з замовників. Відтак і обсяг закупівель в електронному каталозі зріс утричі, порівняно з 2021 роком — до 1,2 млрд грн.