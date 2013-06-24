Попри складні економічні умови, під час повномасштабної війни платформа Prozorro залишається ефективним інструментом електронних закупівель. На цьому наголосила заступник міністра економіки Надія Бігун, коментуючи річні підсумки роботи електронної системи публічних закупівель Prozorro.

«Підсумки роботи 2022 року свідчать, що, попри всі складнощі й виклики, електронна система закупівель Prozorro працює без збоїв та демонструє гнучкість і здатність змінюватися навіть в умовах воєнного часу. Міжнародні партнери теж високо оцінили ефективність українських державних закупівель. Систему Prozorro, зокрема електронні каталоги Prozorro Market, було визнано такою, що відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансує Світовий банк», — зазначила вона.

Що стосується фінансових результатів, то від початку війни на Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 мільярдів гривень; учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств; різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою було укладено контракти завдяки тендерним процедурам, становила 6 мільярдів гривень; усього в електронній системі прозвітували про понад 2 мільйони укладених договорів на 311 мільярдів гривень.

Після того як у липні 2022 року уряд повернув обов’язкові закупівлі у Prozorro, в системі відбувається близько половини закупівель від показників довоєнного рівня. Таке скорочення можна пояснити зменшенням видатків на некритичні потреби і тим, що закупівлі для потреб оборони та критичної інфраструктури здійснюють без використання Prozorro.

Із початку повномасштабного вторгнення Кабінет Міністрів змінив правила здійснення публічних закупівель, щоб адаптувати їх під нову реальність, яка потребує швидшого забезпечення потреб.