6 листопада – Міжнародний день з попередження експлуатації навколишнього природного середовища під час воєн та збройних конфліктів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зазвичай ми сприймаємо близько до серця втрати, які несе людина: смерті, поранення, руйнування домівок, шкіл та лікарень, зникнення рідних та близьких. Але ми рідко задумуємося про те, що ракета, яка впала десь далеко, забирає й часточку нашого життя. Забруднена водойма за десятки й сотні кілометрів забирає питну воду у кожного з нас. Коли руйнується ліс, втрачаємо ми всі, адже ліс – це багатство всього нашого народу», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Міністр нагадав, що від початку війни вже зафіксовано понад 2 200 злочинів проти довкілля. Шкода довкіллю вже перевищила 1 373 млрд гривень, або понад 37,4 млрд євро. З них найбільше страждає повітря від горіння нафтопродуктів та лісових пожеж. 927 млрд гривень – такою є матеріальна шкода від забруднення повітря.

Усі розрахунки зроблені за 5 новими методиками Міндовкілля: водним ресурсам, ґрунтам, атмосферному повітрю, лісовому фонду, Азовському та Чорному морям. Ще ми допрацьовуємо 2 нові методики – для обрахунку збитків надрам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду.

Цікаво те, що 27 травня 2016 року Асамблея ООН з навколишнього середовища прийняла резолюцію, якою визнала роль здорових екосистем і раціонально керованих ресурсів у зниженні ризику збройних конфліктів.

Що відбувається? росія, маючи незліченні природні багатства зазіхає на те, чим володіє Український народ. Маємо не просто нераціональне використання природних ресурсів – російське вторгнення перетворює на згарище те, що їй не належить і не належатиме ніколи.

Саме зараз настав час нагадати всім про те, що означає дбати про природу. Природного потенціалу нашої планети не побільшає від того, що якась імперія вирішить загарбати чужі землі. Але кожна людина має знати й усвідомлювати: імперські амбіції руйнують не лише держави і не лише вбивають людей – вони руйнують все, що є навколо нас на кожному квадратному метрі земної поверхні.