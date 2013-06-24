На Дніпропетровщину прийшли майже 26 тисяч продуктових наборів. Всередині – готовий обід, а ще – спеціальний нагрівач. Гуманітарний вантаж передали ізраїльські партнери. Це ініціатива посла цієї держави в Україні Михайла Бродського. «Їстівні» пакунки пішли у військові частини, на блокпости та передову.

У продуктовому наборі – куряче м’ясо, рис, соус карі. На розігрів – 13 хвилин. Є печиво та спеції.

«Щиро вдячні послу Ізраїлю та обласній військовій адміністрації за допомогу. Ці сухпайки – для хлопців, які багато часу сидять в окопах. Туди не завжди можна доставити їжу. А так – взяв із собою пакет, на місці розігрів і поїв нормально», – розповів військовий Збройних Сил Геннадій.

Представник Нацгвардії Сергій каже, їхні хлопці на бойових завданнях – пліч-о-пліч із військовими. Разом – в окопах, на «нульових».

«Зазвичай розгортаємо польову кухню. У термосах їжу приносять хлопцям в окопи. Та через обстріли це не завжди можна зробити. На цей випадок у бійців є консерви. Але їх не розігрієш у бойових умовах», – сказав нацгвардієць Сергій.

Він додав, що отримані набори якраз стануть у нагоді. Вони практичні і зручні у використанні.