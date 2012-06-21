Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Прес-служба Офісу Президента з нагоди Дня фермера поширила повідомлення про те, що є наміри надати змогу фермерам, що господарюють на землях державної власності на умовах постійного користування, придбати оброблювану ними землю. Мається на увазі придбання на виплат без відсотків терміном на 10 років.
Також у повідомленні зазначають, що органам місцевого самоврядування обіцяють повернути право на розпорядження землями місцевих громад за межами населених пунктів (нагадаємо, такого права громади було позбавлено із 1 січня 2002 року). Крім того, передбачено створення Фонду гарантування кредитів малим фермерам та Фонду розвитку сільських територій, обіцяють створити національну систему геопросторових даних, за допомогою якої буде виправлено помилки та неточності у земельному кадастрі (дивна річ, а ми-от гадали, що це вже давно робиться!).
В Офісі Президента наголошують на важливості розвитку фермерства та земельної реформи, яка, завдяки недавно ухваленим законам, має бути прозорою та справедливою. При цьому декларується, що процедуру отримання державної допомоги на підтримку фермерства максимально спрощено. Утім, висловлені побажання, поки що ніяк документально не оформлені у вигляді законопроєкту чи іншого нормативного акту.