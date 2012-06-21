Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада про приватизацію з Міністром Кабінету Міністрів Олегом Немчіновим і головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком.

У фонді доповіли, що доходи від приватизації об’єктів 2020 року становили 2,25 мільярда гривень. Цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 мільярдів, що сумарно більше, ніж було залучено за останні п’ять років. Перший аукціон у межах великої приватизації має відбутися 31 серпня. Від продажу АТ «ОГХК» планують залучити 4—6 мільярдів гривень.

«Торік ми продемонстрували успішний досвід приватизації. Цього року стоїть ще більш амбітне завдання: приватизація великих державних підприємств. Залучення приватних інвестицій у розвиток компаній сприятиме створенню робочих місць та реалізації потенціалу у відповідних галузях економіки. Уже зараз необхідно планувати наступні кроки в цьому напрямі», — підкреслив Денис Шмигаль.

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству економіки спільно з Фондом державного майна протягом місяця підготувати перелік об’єктів для приватизації на 2022—2023 роки.