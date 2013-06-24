У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської 23 липня 2022 року відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічною темою стане майбутнє України та світу в контексті післявоєнної відбудови. Захід заплановано у форматі телемосту. Головна студія буде в Україні, чотири інші — у Брюсселі, Варшаві, Лондоні та Вашингтоні.

У саміті візьмуть участь перші леді та джентльмени з різних країн, а також фахові представники міжнародних організацій і структур, зокрема ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, ЄС. Уже визначено чотири основні дискусійні панелі, які буде присвячено таким питанням: вимушені переселенці як наслідок найбільшої міграційної кризи в Європі з часів Другої світової війни; діти та освітній процес; фізичне та ментальне відновлення українців; жінки, їхня роль в ухваленні рішень у межах процесів відбудови України.

За підсумками саміту розраховуємо отримати реальну допомогу — гранти на навчання, запрошення на лікування, спільні навчальні програми, — а також поділитися своїм і здобувати новий досвід.