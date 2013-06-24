Українці почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотики від сьогодні. Така можливість буде доступною в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Про це повідомляє Урядовий портал.

Втім, рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні, з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент – електронний рецепт.

Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт.

Важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Так, уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними.

Як пацієнту отримати рецепт на антибіотик?

1) Звернутися на прийом до лікаря. Зауважимо, що це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар спеціаліст. Декларація для цього не потрібна.

2) Після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення.

3) Якщо заклад не працює з ЕСОЗ – лікар випише пацієнту паперовий рецепт.

4) Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

Відпуск антибіотиків за рецептом в аптеках буде здійснюватися тільки у тих регіонах країни, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. Тобто на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях де ведуться бойові дії, аптеки на час дії воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепта.

Ще одне виключення поширюється на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Так, на запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери як і нині можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта.