Мешканці Дніпропетровщини отримали нагороди від МОУ. Медалями «За сприяння ЗСУ» відзначили 12 людей – представників керівництва громад та району, керівників підприємств.

«Доки ЗСУ на передовій, голови громад, аграрії, підприємці надійно тримають свій фронт. Сьогодні нагородили тих, хто пліч-о-пліч-разом з військовими працює на нашу Перемогу. Завдяки кому область надійно захищена», – сказав перший заступник голови Дніпропетровської ОА Володимир Орлов.

«Це дуже почесна нагорода. Її отримали люди, які працювали для спільної перемоги. Кожен з них зробив на своєму фронті багато роботи. Це підтримка наших підрозділів – під час їх формування, підготовки та на позиціях», – зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Олексій Захарченко.

Серед нагороджених – заступник селищного голови Новопокровської сільради Микола Дормастук. Каже: отримати таку медаль для нього – честь.

«Знаємо, наскільки важко зараз військовим. В громаді допомагаємо як можемо. Мешканці готують на передову різні страви. Передаємо амуніцію та медикаменти», – поділився Микола Дормастук.

Він додав: люди не втомилися і будуть підтримувати військових й далі.