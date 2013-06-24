З Анною, начальником прес служби 128 окремої гірсько-штурмової бригади ми зустрілися у великій залі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на урочистостях з нагоди випуску курсантів військового інституту. Ніжна сором’язлива дівчина привертала увагу надто серйозним поглядом. Принаймні на вулицях міста дівчата її віку більш безтурботні, веселіші й значно наївніші. Сфотографувала її, щоб краще роздивитися, що саме мене вразило в цій домашній дівчинці. І зрозуміла: в її очах, як і в моїх та більшості моїх друзів, палахкотіла війна.