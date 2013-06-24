За січень — квітень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні було витрачено 253,1 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2024 року.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 388,5 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у квітні — 102,7 млрд грн), або 41,1% загального обсягу видатків, витрачених за січень — квітень 2024 року, зокрема, на грошове утримання військовослужбовців — 297,4 млрд грн (у квітні — 78,5 млрд грн);
- 140,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у квітні — 39,6 млрд грн), або 14,8% загального обсягу видатків, з них:
- 63,4 млрд грн — для підтримки Збройних сил України на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливномастильних матеріалів, продуктів харчування;
- 47,1 млрд грн Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 187,3 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у квітні — 49,1 млрд грн), або 19,8% загального обсягу видатків, а саме:
- 90,4 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 39,6 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- 20,1 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- 64,5 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у квітні — 20,5 млрд грн), або 6,8% загального обсягу;
- 50,8 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у квітні — 14,6 млрд грн), або 5,4% загального обсягу.
Джерело: Міністерство фінансів