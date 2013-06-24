За січень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 183,9 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 лютого 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

- 90,7 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями, або 49,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 71,8 млрд грн, або 39,1% від загального обсягу видатків.

- 37,1 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг або 20,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

28,7 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування;

5,7 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- 45 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 24,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

22,7 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

14 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

- 9,5 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам, або 5,2% від загального обсягу видатків;

- 0,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу, або 0,3% від загального обсягу видатків.