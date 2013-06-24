На виконання завдання Президента України відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про післявоєнне відновлення деокупованих територій Київської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Було визначено дати початку й перші проєкти комплексної відбудови на визволених територіях. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better.

«Закон, необхідний для початку масштабних проєктів відбудови, ухвалив парламент і підписав Президент. Визначено п’ять населених пунктів, де впроваджуватимуть пілотний проєкт. Ідеться не лише про відбудову житла, а й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе мають комплексно відновлювати з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом «краще, ніж було», — підкреслив Прем’єр-міністр. Учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запровадження механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.