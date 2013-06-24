Завершено голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Про це повідомляє Урядовий портал.
Учора на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції пройшло загальнонаціональне онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.
Участь у голосуванні взяли 41684 особи. Українці обирали з-поміж 29 кандидатів.
Комісія із забезпечення проведення конкурсу оприлюднить список із 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів та які увійдуть до складу Антикорради, після опрацювання масиву отриманих даних.
Громадська антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості в забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони та формування відповідних антикорупційних заходів. Строк повноважень ради - один рік.