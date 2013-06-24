«За підсумками індексації в березні цього року пенсії зросли майже на 20%. Індексація стосувалася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні — 5200 гривень. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачено.

Також проведено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив 1000 гривень. У квітні автоматично перерахують пенсії для пенсіонерів, які працюють, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення стосуватиметься приблизно 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював Президент Володимир Зеленський, також залишаються чинними», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.