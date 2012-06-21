У Південній Кореї пес на ім’я Бекгу знову довів, що собака — найкращий друг людини. 90-річна власниця Бекгу, яка страждає на деменцію, живе в невеликому селі округу Хонсон. Наприкінці серпня вона зникла безвісти. Коли поліція перевірила камери відеоспостереження, то побачили жінку та її маленького білого собаку, які йдуть околицею села. Поліція розпочала пошукову операцію, залучивши до неї пожежну службу й волонтерів.

Пошуковій операції заважала потужна злива. Але нарешті через 40 годин жінку знайшли посеред рисового поля майже за два кілометри від дому. Вона впала в одну з наповнених водою канав, у якій ріс високий рис. Старенька була не в змозі звідти вибратися. У пресрелізі місцевої поліції йдеться, що саме Бекгу врятував життя своїй господарці, бо не полишав її ні на мить. Правоохоронці вважають, що під час холодної дощової ночі песик врятував жінку від переохолодження. І саме його тепловий сигнал вловив спеціальний дрон, який запустила пошукова група.

Нині жінка одужує в лікарні. А Бекгу нагородили спеціальною відзнакою за мужність. Торік Національне протипожежне агентство Південної Кореї видало постанову, яка дозволяє нагороджувати відповідним званням пожежників і собак-рятувальників. Бекгу став першим собакою, який отримав таку нагороду. На фотографіях із церемонії, на якій був присутній губернатор провінції, видно, як на шию Бекгу повісили гірлянду з квітів. Донька 90-річної жінки Шім Гем-Сун розповіла, що вони взяли Бекгу з притулку для тварин три роки тому. «Бекгу дуже сподобався моїй мамі, і тепер він ніби віддячив нам добром за добро», — сказала Шім.