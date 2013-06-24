Уряд затвердив порядок віднесення відходів до побічних продуктів. Ідеться про ті речовини та предмети, що утворюються у процесі виробництва певної продукції та які прийнято вважати відходами.

Наприклад, під час виготовлення дверних і віконних блоків утворюється до 31% відходів деревини, а під час виробництва паркету — 30%, меблів — 54%. І їх можна не спрямовувати на смітник, а використати повторно. Залишки від борошномельного, олійного та цукрового виробництв доречно застосувати у виробництві кормів. А відходи від цукрового виробництва — ще й як добрива для сільськогосподарських угідь. Шлаки від металургійної діяльності в ЄС активно використовують у будівництві доріг.

Імплементуючи норми законодавства ЄС, Україна теж упроваджує відповідні підходи. Згідно із ст. 5 директиви 2008/98/ЄС та на виконання вимог рамкового Закону «Про управління відходами» уряд затвердив Порядок та Критерії, за якими здійснюватиметься віднесення тих чи інших речовин або предметів до побічних продуктів.

«Цю реформу ми втілюємо за європейськими стандартами, повністю ґрунтуючись на досвіді та найкращих практиках європейських країн. Не викинути, а використати повторно — саме так будує циркулярну економіку цивілізований світ і саме до такої моделі поступово цілеспрямовано рухається Україна. Це про раціональне використання ресурсів та розв’язання наших багаторічних проблем з відходами», —прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Відтепер речовини та предмети, що утворюються під час виробництва основної продукції та придатні для використання як сировина чи готова продукція, можна розглядати в Україні не як відходи, а як побічні продукти. Тож визначено чіткі критерії, за яких залишки можуть отримати статус побічних продуктів. За приклад у встановленні таких критеріїв Україна взяла досвід Польщі, Німеччини, Чехії, Болгарії, Сербії та Великої Британії, повідомляє Міндовкілля.