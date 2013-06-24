Відходи війни в Україні вже набули таких масштабів, яких на європейському континенті не існувало із часів Другої світової війни. На цьому наголосив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко під час виступу на одному із сайд-івентів, які проходять в українському павільйоні на #СОР27.

«Сотні тисяч тонн відходів руйнації забруднюють територію України, впливаючи на клімат. Лише від знищеної російської техніки на нашій землі накопичено понад 325 000 тонн відходів. А ще й відходи руйнації житлової та транспортної інфраструктури. І це величезний виклик для нашої країни», — зазначив він.

За словами посадовця, лише на деокупованих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей від руйнувань будівель та споруд через дії рф утворилося близько 15,2 мільярда тонн відходів. В Україні знищено понад 200 тисяч легкових і вантажних автомобілів, які складують у спеціально відведених місцях.

«Ми розуміємо: що довше такі відходи перебуватимуть на нашій землі, то більше шкоди вони завдадуть довкіллю, забруднюючи ґрунти, воду, повітря, спричиняючи додаткові викиди парникових газів та впливаючи на клімат», — наголосив заступник міністра.

Україна розробила необхідні нормативно-правові акти для ефективного управління відходами війни. Розпочато роботу з очищення територій від відходів руйнації там, де це можливо. Однак нинішніх умовах, на жаль, наша країна не має достатніх фінансових і технічних ресурсів, щоб повністю розв’язати цю проблему. І тут важлива й цінна допомога партнерів та сприяння міжнародних донорів і проєктів.

«Нині ніхто не в змозі чітко сказати, скільки триватиме війна і скільки ще жахливих руйнувань буде завдано нашим будівлям, оселям та інфраструктурі. Але український народ не має сумнівів, що врешті-решт усе завершиться нашою перемогою. Ми вдячні всім, хто в цей складний історичний час разом з народом України», — підсумував Євгеній Федоренко.