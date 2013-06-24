За місяць роботи оновленого пункту пропуску «Краківець – Корчова» на кордоні України та Польщі середня добова кількість вантажівок, які виїхали з України, зросла на 51% – до 423 вантажівок. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це стало можливим завдяки реалізації проекту «Відкритий кордон», започаткованого в рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди і погодженого на польсько-українських міжурядових консультаціях.

«Проект «Відкритий кордон» – це не тільки про стратегічний розвиток логістики на європейському напрямку, але й один із проектів «виживання» для нашої економіки. В умовах блокади морських портів нарощування пропускних спроможностей автомобільних пунктів пропуску дозволяє підтримувати українських експортерів та покращувати продовольчу ситуацію в світі.

Реалізація пілотного проекту на пункті «Краківець – Корчова» дозволила збільшити середньодобову кількість пропущених в Польщу вантажівок на 51% та скоротити черги на кордонах.

Найближчим часом плануємо масштабувати «Відкритий кордон» на інші пункти пропуску. Серед пріоритетів – найбільш завантажений пункт на українсько-польському кордоні «Ягодин – Дорогуськ» – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Наразі на пункті пропуску продовжуються роботи з влаштування:

майданчиків відстою для вантажівок;

окремого терміналу для огляду автобусів, здатного пропускати до 50 транспортних засобів на добу

навісу над павільйонами для митного та паспортного контролю

Нагадаємо, 20 червня в рамках проекту «Відкритий кордон» було відкрито рух оновленим пунктом пропуску «Краківець – Корчова». На пункті було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4-ти до 10-ти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.