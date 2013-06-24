Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Новий пункт пропуск передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.

Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів.

«Під час повномасштабного вторгнення одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства інфраструктури стала переорієнтація експортної логістики на західні кордони. У першу чергу йдеться про розширення пропускних спроможностей існуючих пунктів пропуску та будівництво нових.

Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску «Нижанковичі – Мальховіце». Цей проект був фактично замороженим із 2007 року. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів.

Дякую нашим польським партнерам за спільну роботу. Ми усвідомлюємо, що розвиток пунктів пропуску на кордоні України та ЄС потрібен не тільки для української економіки, але й для економічної та продовольчої безпеки Європи», – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні.

На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.

Нагадаємо, проект «Відкритий кордон» започатковано цьогоріч в рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди та погоджено на українсько-польських міжурядових консультаціях.

У рамках нього уже оновлено та розширено пропускну спроможність пункту пропуску «Краківець – Корчова», а також знайдено рішення для зменшення черг на пункті «Ягодин – Дорогуськ».

Також планується впроваджувати цифрові рішення для посилення логістичного значення пунктів пропуску. Зокрема, уже найближчим часом буде впроваджено електронну чергу для водіїв вантажівок.