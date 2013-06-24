Благодійний рахунок за дорученням Міністра культури та інформаційної політики вже відкрито Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кошти, зібрані на благодійний рахунок, будуть направлені на охорону, евакуацію, оцифрування, захист і збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, креативних індустрій, телебачення та радіомовлення, що постраждали, були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій під час збройної агресії проти України.

«Під час окупації саме культура однією з перших піддається тотальній нарузі зі сторони загарбників. росія зараз намагається знищити українську культуру як явище і підмінити її власними «цінностями». Не вийде! Кошти акумульовані на благодійному рахунку, стануть надійним плацдармом для захисту української культури і її блискавичного відродження після перемоги над окупантами», – заявив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Вся інформація про надходження коштів на благодійний рахунок, а також звітність щодо їх використання буде відображатись на вебсайті Держмистецтв: https://arts.gov.ua/donate/

«рф прагне заперечити сам факт існування української культури і мистецтва. Тому першочергове спрямування коштів на сферу мистецтв, захист культурної спадщини та підтримку митців є не просто вимогою часу, а необхідною умовою нашого майбуття», – зазначила Голова Держмистецтв Галина Григоренко.

Деталі рахунку: https://bit.ly/3urjjXl