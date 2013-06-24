У рамках проекту «Відкритий кордон» вчора за участі команди Міністерства інфраструктури України та представників польського Уряду було відкрито рух оновленим пунктом пропуску «Краківець – Корчова». Проект започатковано в рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди та погоджено на засіданні українсько-польських міжурядових консультацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Роботи над збільшенням пропускної спроможності на пункті стартували всього 10 днів тому. Зокрема, збільшено кількість смуг для вантажівок з 4-ти до 10-ти та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

«В умовах блокади морських портів потужна логістика на західних кордонах є безальтернативною умовою для функціонування економіки України. Саме тому ми створили проект «Відкритий кордон», покликаний суттєво збільшити пропускну спроможності автомобільних пунктів пропуску та покращити логістику на напрямку Україна – ЄС. Очікуємо, що оновлення пілотного пункту «Краківець – Корчова» збільшить його пропускну спроможність щонайменше на 50%.

Хоча перші переговори про оновлення пункту пропуску почалися ще в 2011 році в рамках підготовки до «Євро 2012» при цілковитій підтримці польської сторони, але, на жаль, до минулого року жодних активних дій щодо розбудови пункту пропуску не відбувалося.

Вдячний своїм польським колегам - Міністру інфраструктури Польщі Анджею Адамчику та Голові Канцелярії Прем’єр-Міністра Міхалу Дворчику за підтримку в реалізації цього проекту і розраховуємо, що успішний досвід на цьому пункті пропуску масштабуємо на інші 7 пунктів на українсько-польському кордоні.

Аналогічні проекти збільшення пропускної спроможності ми також будемо реалізовувати на кордонах з іншими західними сусідами. Уже ведемо перемовини про приєднання до «Відкритого кордону» Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови» – прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також сторони збільшили кількість прикордонників та митників на пункті пропуску. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

Проект «Відкритий кордон» передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна - ЄС.

Зокрема, в рамках нього планується:

реконструкція інфраструктури існуючих пунктів пропуску (включно з під`їзними дорогами)

побудова нових пунктів

запровадження спільного прикордонно-митного контролю з державами-сусідами.

Необхідність проекту викликана блокадою українських портів та наступним різким зростанням навантаження на сухопутні пункти перетину кордону. В зв’язку з цією ситуацією черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону.