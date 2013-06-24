Вчора, 13 лютого, за участі Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма було відкрито тимчасову інфраструктуру на майбутньому автомобільному пункті пропуску на кордоні з Польщею – «Нижанковичі – Мальховіце». Відкриття відбулося в рамках ініційованого Президентом України проекту «Відкритий кордон». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, силами Агентства відновлення було встановлено необхідні модулі для роботи митників та прикордонників, встановлено огородження та забезпечено всі необхідні комунікації. Завдяки цій інфраструктурі вже відсьогодні розпочато оформлення та пропуск пустих вантажівок в обидва напрямки.

«Відкрили тимчасову інфраструктуру на майбутньому автомобільному пункті «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі. Цього вдалось досягнути фактично за півроку.

Повністю завершити роботи з облаштування пункту «Нижанковичі – Мальховіце» та відкрити його для всіх типів автотранспорту плануємо вже до кінця цього року. Вдячний моєму колезі, Міністру інфраструктури Польщі Анджею Адамчику, за розуміння критичності реалізації таких проектів та готовність діяти швидко та ефективно», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» розрахований на переміщення автотранспорту з максимально допустимою масою до 3,5 тонни та передбачає спільний контроль українських і польських митників та прикордонників.

Також в рамках підготовки до відкриття пункту пропуску було проведено ремонт автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. Зокрема, на ділянці дороги до нового пункту пропуску влаштовано додаткові смуги руху, металеве огородження, зовнішнє освітлення та світлофори, шлагбауми тощо.

Нагадаємо, минулого тижня на кордоні з Румунією було відкрито пункт пропуску «Дяківці – Раковець», в листопаді минулого року – пункт пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус».

Окрім цього, минулоріч було розширено пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова» та впорядковано роботу пункту «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею.