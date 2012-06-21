Подорожі в часі, виявляється, не така вже й нездійсненна мрія. Принаймні, побувавши в Легедзиному на Черкащині, обов’язково наштовхнешся на думку про машину часу, яка змогла б повернути нас у минуле хоч на кілька тисяч років. Тоді тут дозрівали хлібні ниви, зеленіли пасовиська, виднілися розмальовані хати трипільців, вітер доносив димок від вогнищ, перемішаний із запахом смачної їжі. Біля домівок бавилися діти.