З відновленням авіаперевезень Черкаси можуть перетворитися на перспективну туристичну дестинацією для іноземців.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває з поїздкою у Черкаській області, повідомив у Телеграмі.
«Сьогодні працюємо на Черкащині. Насамперед оглянули аеропорт «Черкаси». Відновлення авіаперевезень є важливою складовою розвитку транспортної галузі та інвестиційної привабливості регіону. Це не лише дасть змогу черкасцям подорожувати світом, але й відкриє Черкаси як перспективну туристичну точку для іноземців», – заявив Шмигаль.
За словами голови Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка, будівельні роботи виконані вже в повному обсязі. Наразі готуються документи для отримання сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта.
6 серпня Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль відвідує з робочою поїздкою Черкаську область. Прем’єр-міністр України, зокрема візьме участь у запуску робіт з електрифікації дільниці Черкаси – імені Т. Шевченка регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
В липні голова Черкаської ОДА Скічко заявив, що найближчим часом закінчиться реконструкція злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту «Черкаси», що дасть змогу вже у 2021 році поновити роботу підприємства.
Фото зі сторінки Дениса Шмигаля у Фейсбуці