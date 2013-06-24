Укрзалізниця відновлює рух приміських електропоїздів до станції Занки, що на Харківщині. Це селище впродовж шести місяців знаходилося у прифронтовій зоні. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Так, з 27 вересня приміський електропоїзд № 6410 Харків-Пасажирський – Геніївка та № 6422/6421 Харків-Левада — Зміїв — Харків-Левада продовжено до станції Занки.
Крім того, до станції Занки з 28 вересня курсуватимуть наступні електропоїзди:
- № 6419 Харкiв-Пасажирський — Занки;
- № 6428 Занки — Харкiв-Левада;
- № 6427/6426Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Левада;
- № 6407 Харкiв-Пасажирський — Занки;
- № 6430 Занки — Харкiв-Пасажирський;
- № 6431/6432 Харкiв-Левада — Занки — Харкiв-Пасажирський;
- № 6433 Харкiв-Пасажирський — Занки.
Крім того, змінюється графік та маршрут курсування рейкових автобусів на зазначеному напрямку. Так, з 28 вересня курсуватимуть наступні рейкові автобуси:
- № 6602/6603 Балаклiя — Занки — Балаклiя;
- № 6605/6606 Занки — Балаклiя — Занки;
- № 6607/6608 Занки — Балаклiя — Занки;
- № 6609 Занки — Балаклiя.
На станції Занки із зазначених рейкових поїздів буде забезпечена зручна пересадка на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада.
Для відновлення руху на дільниці працівники регіональної філії «Південна залізниця» та інших філій виконали комплекс робіт. Зокрема, відновлено та відрегульовано контакту мережу на дільниці, а також відбудовано міст на перегоні Зміїв — Занки, який зруйнував ворог.