Для покращення обслуговування пасажирів відновлюється рух приміських поїздів у сполученні Львів – Трускавець та Львів – Лавочне – Чоп. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Крім того, зазнають змін розклад та маршрути руху приміських поїздів сполученням Івано-Франківськ – Рахів та Коломия – Ворохта.
З 1 квітня поїзд №6011 Львів – Трускавець вирушатиме зі Львова о 14:00 та прибуватиме в Трускавець о 16:41.
Також з 1 квітня поїзд №6012 Трускавець – Львів вирушатиме з Трускавця о 16:51 та прибуватиме до Львова о 19:36.
Поїзд №6189/6507 Львів – Лавочне – Чоп вирушатиме зі Львова о 13:30, Лавочне 17:16-17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибуття в Чоп о 22:12.
З 2 квітня поїзд №6502/6166 Чоп – Лавочне – Львів вирушатиме зі станції Чоп о 06:30, Мукачево 07:33-08:47, Лавочне 10:56-10:57, прибуття у Львів о 14:26.
Крім того, з 1 квітня поїзд №6404/6403 курсуватиме лише до станції Ворохта, вирушатиме з Івано-Франківська о 08:20 та прибуватиме на кінцеву станцію об 11:07.
Поїзд № 6404/6403 курсуватиме за маршрутом Ворохта – Iвано-Франкiвськ, вирушатиме з Ворохти о 16:42 та прибуватиме на кінцеву станцію о 19:22.
Маршрут поїзда №6441/6442 Коломия – Ворохта буде продовжено до станції Рахiв та зворотно.
З 1 квітня поїзд №6441 вирушатиме з Коломиї о 08:15 та прибуватиме в Рахів о 12:35.
Поїзд № 6442 вирушатиме з Рахова о 15:30 та прибуватиме в Коломию о 19:35.
Просимо пасажирів урахувати зміни в розкладі та маршрутах під час планування подорожей у вказаних сполученнях.