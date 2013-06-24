Міністерство цифрової трансформації підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам та єПідтримки, які ставлять у соціальних мережах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відправили заявку на 6500 грн єПідтримки. Коли я отримаю кошти?

Усі виплати здійснює Міністерство економіки України. Тож якщо ви подали заяву та вказали правильний рахунок, радимо очікувати зарахування допомоги на картку єПідтримки. Адже на засіданні Уряду ухвалили рішення про виділення додаткових 2 млрд грн, що дасть змогу здійснити виплату ще понад 300 тисячам українців.

Залишилися без роботи та не змогли оформити заяву на отримання 6500 грн. Що робити?

Ви можете заповнити заяву на отримання допомоги по безробіттю на порталі Дія: https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu. Після цього сповіщення про результат надійде вам на електронну пошту, у SMS-повідомленні, а також відобразиться в особистому кабінеті на порталі Дія.

Я вже маю довідку ВПО. Як мені оформити виплати?

Якщо довідка ВПО у вас вже є, оформити виплати можна, звернувшись до ЦНАПу або ж УПСЗН за фактичним місцем проживання. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше ця послуга була доступна і в Дії.

Чи може внутрішньо переміщена особа працювати та отримувати виплати ВПО?

Так, ви можете працевлаштуватися та отримувати грошову виплату як ВПО. Адже ці кошти призначаються для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг людям, які були вимушені покинути свої домівки через бойові дії.

Яку ще допомогу можна отримати від держави?

Спільно з Міністерством соціальної політики ми зібрали всю важливу інформацію про види соціальної допомоги на порталі єДопомога: https://edopomoga.gov.ua/

Якщо у вас залишилися запитання щодо допомоги від держави постраждалим від війни, звертайтеся на гарячу лінію за номером 0 800 331 834.