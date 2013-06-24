В умовах воєнного стану фахівці Фонду соціального страхування України продовжують роботу задля надання всіх видів допомог і страхових виплат українцям.

Відповіді на найпоширеніші запитання, які ми отримуємо від працівників під час війни, завжди можна знайти онлайн на ресурсах Фонду соціального страхування України:

Вебпортал: www.fssu.gov.ua

Facebook: https://www.facebook.com/SocialFundUA

Telegram: https://t.me/socialfund

Twitter: https://twitter.com/InsuranceFund

Instagram: https://instagram.com/insurance_fund

Ось найактуальніші з них:

Від чого залежить дата виплати лікарняних і декретних допомог від фонду?

Насамперед дата фінансування допомоги залежить від дати отримання фондом заяви-розрахунку від вашого роботодавця — до отримання такої заяви фонду не відомо про потребу у виплаті допомоги і її суму. Якщо заяву подано в електронному вигляді, про її прий­няття надійде квитанція — саме на цю дату необхідно орієнтуватись. Її можна уточнити в бухгалтерії.

Чи продовжує фонд фінансувати лікарняні під час війни?

Фонд соціального страхування України ні на день не призупиняв фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат попри бойові дії. Бюджет ФССУ складається із частки ЄСВ в розмірі 9,57% від 100% єдиного внеску. У міру сплати ЄСВ роботодавцями кошти надходять на рахунок фонду і одразу спрямовуються на виплати.

Як дізнатися, коли мені оплатять лікарняний або декретну допомогу?

Інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щодня оновлюється у нашому телеграм-каналі t.me/socialfund за тегом #фінансування_оперативно. Після проведення фінансування необхідно кілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок роботодавця, — інформація про це оновлюється за тегом #фінансування_страхувальників у розрізі регіонів. Зверніть увагу, орієнтуватися необхідно на дату прийняття заяви-розрахунку, яку роботодавець сформував за вашим лікарняним.

Як отримати допомогу від фонду, якщо роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території або не може подати заяву-розрахунок через бойові дії?

У такому разі працівник може особисто звернутися до будь-якого зручного відділення фонду — ми нарахуємо допомогу напряму. Детальніше: https://t.me/socialfund/2059

Як отримати лікарняний і допомогу від фонду, якщо я за кордоном?

Передусім зверніться по медичну допомогу до місцевого лікаря. Отриманий в нього медичний документ, який підтверджує непрацездатність, необхідно передати вашому лікареві в Україну електронною поштою чи через месенджер, і на його підставі лікар сформує медвисновок, а е-лікарняний створиться автоматично. Далі роботодавець призначить, а фонд виплатить вам допомогу, як і зазвичай. Деталі: https://t.me/socialfund/2469

Актуальний перелік всіх відділень фонду, які працюють, графік їхньої роботи та контакти: https://bit.ly/3LaDkIw

Для консультацій із загальних питань чи в разі неможливості зв’язатись із відділенням можна звертатися на гарячі лінії обласних управлінь: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/981073