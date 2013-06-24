Відсьогодні, з 24 січня, українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою єПідтримка, на придбання ліків. Купити можна лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наразі понад 3,5 млн громадян, старших за 60 років, мають «зелений» сертифікат вакцинації від Covid-19, з них близько 1 млн вже долучилися до програми. Відсьогодні вони матимуть можливість витратити кошти не лише на придбання послуг в сферах культури, спорту та пасажирських перевезень, але й на ліки.

Лікарські засоби можна придбати в аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме оформлена картка, не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків власникові виповнилося 60 років.

На сьогодні програмою єПідтримка вже скористались понад 7 мільйонів 300 тисяч людей.

Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,3 млрд грн. 1,7 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – 575 млн грн;

кінотеатри – 444 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 218 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 204 млн грн;

спорт – 171 млн грн.

Нагадаємо, ініційована Президентом України програма єПідтримка спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 та підтримку тих секторів економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.