В Україні вступили в силу зміни правил перетину українського кордону.

Вводяться ПЛР-тестування для тих, хто приїжджає в країну без підтвердження вакцинації, а хто прибув з Індії та РФ будуть відправлятися на самоізоляцію.

Для українців, які виїхали за кордон після 4 серпня, буде безперешкодний в'їзд назад в Україну тільки за умови як мінімум одного щеплення від Covid-19.

Іноземцям потрібно при перетині українського кордону або бути повністю вакцинованими, або мати на руках негативний результат тесту, зробленого за 72 години до в'їзду, і страховий поліс.

В Україні почала зростати кількість нових хворих коронавірусом. За добу 3 серпня виявили 984 інфікованих. Найбільше нових пацієнтів в Києві, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.