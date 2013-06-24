Освітян і окремих держслужбовців, для яких визначено обов’язковість вакцинації від COVID-19, котрі відмовились від її проведення, було відсторонено від роботи ще на початку листопада. А з 9 грудня обов’язкове щеплення буде поширено на соціальних працівників і робітників стратегічних підприємств.

Відсторонення від роботи оформляють наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням строків відсторонення та обов’язковим ознайомленням під підпис згаданих у ньому осіб.

Для таких відсторонених працівників лікарняних не оплачують. Однак якщо застрахована особа захворіє до дня початку відсторонення, перший день такого відсторонення слід перенести на перший робочий день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності, пояснює Державна служба з питань праці. У такому разі Фонд соціального страхування оплатить лікарняний на загальних підставах. Стежити за станом виплат можна онлайн: https://t.me/socialfund.

Якщо працівника таки внесли у наказ про відсторонення, попри його перебування на лікарняному, у документ слід внести зміни. А дату початку відсторонення перенести на перший робочий день після закінчення тимчасової непрацездатності. Після внесення змін у наказ на підставі лікарняного можна нарахувати матеріальне забезпечення, повідомляють у Фонді соцстраху.

Варто звернути увагу: відсторонення від роботи працівників, для яких визначено обов’язковість щеплень проти СOVID-19, які відмовилися від вакцинації, покликане убезпечити їх самих, їхніх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, підопічних та інших громадян від ризику інфікування й подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Відмова від щеплень без абсолютних протипоказань наражає на небезпеку навколишніх.

Допомоги з вагітності й пологів становлять окремий вид матеріального забезпечення, і їх Фонд соціального страхування профінансує незалежно від того, було застраховану особу відсторонено від роботи чи ні.

Перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, визначено наказами МОЗ від 04.10.2021 №2153 і 01.11.2021 №2393 (останній набуває чинності 9 грудня).