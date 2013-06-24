Відсутність черг на евакуацію – ознака того, що вона відбувається впорядковано. Про це журналістам повідомила Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час перебування на Буковині. Вона уточнила, що наразі немає великих хвиль евакуації, яких очікували наші міжнародні партнери. Запорука тому – завчасна підготовка і планомірне здійснення. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ще влітку був створений координаційний штаб з евакуації. Відтоді ми пропонуємо людям різні можливості для переміщення. В тому числі з деокупованих територій. Щоб вони мали змогу жити у безпечних і комфортних умовах. І те, що сьогодні на вокзалах відсутні черги на евакуацію, то це свідчить про належну роботу влади й громадського сектору. Ми опанували ситуацію і зробили її плановою та контрольованою», – сказала Віце-прем’єр-міністр.

Вона додала, що зараз із небезпечних територій Донеччини щодня виїжджають в середньому близько сотні людей, з Херсонщини – щонайменше 350. І вкотре закликала керівників ОВА і територіальних громад, які їх приймають, допомогти ВПО пережити залишок зими. Насамперед потурбуватися про жінок з дітьми, хворих і маломобільних.

«Перебуваючи в різних регіонах, я переконалася, що до переселенців добре ставляться усюди. Ніхто не відмовляє у допомозі, є і можливості, і гроші. Головне – зважитися їхати», – резюмувала Ірина Верещук.