Відтепер більше внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати прихисток. Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Уряду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, в рамках програми «Прихисток», яка діє відповідно до цього Порядку, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації.

«Хочу подякувати Товариству Червоного Хреста України, які за домовленістю з нашим Урядом, планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень ТЧХУ виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази — близько 900 грн/місяць на одну особу», — зазначила Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Нагадаємо, соціальна програма «Прихисток» діє з ініціативи Уряду. Її мета — забезпечити житлом вимушених переселенців та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.