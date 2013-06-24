В Україні запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери. До неї приєдналися і управління соцзахисту області. Тепер оформлення виплат стало простішим та швидшим. Скористатися перевагами автоматизованої системи уже можуть переселенці.

«Єдина сервісна система значно спростила оформлення допомоги на проживання для переселенців. Через війну люди вимушені переїжджати з місця на місце. А отже, звертаються за виплатами до інстанцій у різних регіонах. Раніше підтвердження документів вимагало багато часу, тепер усі дані – в єдиній у країні базі», – зазначила заступниця начальника управління департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Людмила Король.

Переселенці отримують від держави допомогу на проживання щомісяця. Діти та люди з інвалідністю – по 3 тисячі гривень, решта – по 2 тисячі гривень. Оформити виплати можна в органах соцзахисту, ЦНАПах, міській або сільській раді.

Завдяки Єдиній системі можна швидко змінити, у разі переїзду, місце проживання у довідці переселенця. Скоригувати помилкові дані. Усунути причину затримки виплат.

«Автоматизована система перевіряє достовірність усіх даних ще під час подачі заяви. Забезпечує уникнення «двійників». А ще із нею людина зможе вирішити питання призначення виплат за кілька хвилин», – сказав заступник директора обласного центру здiйснення соцiальних виплат Андрій Забігайло.

Він додав, що незабаром до системи підключать й інші види соціальних виплат. Наступною має стати допомога при народженні дитини.

Загалом на Дніпропетровщині зареєструвалися майже 350 тисяч переселенців, із них 82 тисячі дітей. Переважно це жителі Донецької та Луганської областей.