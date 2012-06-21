Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою затвердив єдині правила оцінювання ризиків у господарській діяльності та проведення планових перевірок з боку Державної служби України з питань праці.
Відтепер суб’єктів господарювання оцінюватимуть за визначеними критеріями ризиків у їхній діяльності. Це, зокрема, наявність на підприємстві об’єктів, що становлять підвищену небезпеку — машин, механізмів, певних речовин тощо. Братиметься до уваги й наявність найманих робітників, кількість нещасних випадків із ними, а також порушення, виявлені у суб’єкта господарювання як щодо безпеки праці, так і щодо дотримання трудового законодавства.
Відповідно до цих критеріїв оцінки, до високого ступеня ризику належать 82065 українських підприємств, до середнього — 221434 і до незначного — 414132. На думку розробників, цей порядок забезпечить прозорість діяльності посадовців Держпраці та рішень, які прийматимуться ними за результатами перевірок, запобігатиме корупційним ризикам, а також дасть змогу більш раціонально планувати перевірки: очевидно, що підприємства з низьким ступенем ризику частих перевірок не потребують.
Варто додати, що запобігти надмірному тиску на суб’єктів господарювання має також законопроєкт № 958, внесений до Верховної Ради торік у серпні. Там, зокрема, пропонується у разі виявлення певних порушень, вчинених роботодавцем (не всіх, а незначних), спочатку видавати припис про усунення цих порушень, а лише у разі невиконання припису штрафувати.
Також законодавці пропонують у разі хибного звернення до державних органів про порушення, яких насправді не було виявлено, штрафувати заявника. Втім, на нашу думку, тут якраз закладено корупційні ризики, і чималі.