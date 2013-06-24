Подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити єдиний податок 2% відтепер можна і в Дії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це можуть зробити ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%. Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України. Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

«Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз як ніколи важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці. Тому ми додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% у застосунок Дія. Процес, як завжди, максимально автоматизований. Вам потрібно буде лише зробити декілька кліків», — зазначив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Подати декларацію можна швидко та зручно за декілька кліків. Як це зробити:

авторизуйтеся в застосунку Дія, у меню Послуги виберіть Податки ФОП — Декларація платника єдиного податку 2% за відповідний місяць;

введіть суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірте контактні дані та декларацію (за потреби відкоригуйте);

підпишіть її Дія.Підписом та надішліть.

І це все. Декларація буде подана до податкової служби.

Оплата проводиться так само швидко та за кілька кліків:

авторизуйтеся в застосунку Дія, у меню Послуги виберіть Податки ФОП — Сплата єдиного податку 2% за відповідний місяць,

введіть суму отриманого доходу за обраний місяць і перевірте розраховану суму податку до сплати,

виберіть спосіб оплати та сплатіть,

зарахування коштів відбувається протягом 3 робочих днів, перевірити можна в Розрахунках з бюджетом.

Проект реалізовано Мінцифри спільно з Державною податковою службою за підтримки програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа.