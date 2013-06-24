Кілька десятків клієнтів паба британського містечка Йоркшир-Дейлз, що лежить на висоті 538 метрів над рівнем моря, були змушені ночувати там три ночі через небачений сніговий шторм. Відвідувачі приїхали до бару місцевого готелю на концерт групи Oasis. Проте після його завершення вони не змогли виїхати звідти, бо всі прилеглі дороги було завалено снігом. Деякими не можна було проїхати, бо на них впали електродроти високовольтних ліній, вкриті товстим шаром льоду.

Першу ніч 60 гостей ночували хто в готельних кімнатах, а хто і в холі готелю, оскільки ліжок на всіх не вистачило. Але на ранок виявилося, що сніг завалив вікна першого поверху, і до вхідних дверей паба довелося прорити тунель. Та менеджмент готелю спрацював професійно і забезпечив великій компанії привітну й дружню атмосферу великою мірою завдяки щедрому частуванню пивом з бару.

Снігова буря спричинила масові відключення електро-енергії й припинення залізничного сполучення у всьому регіоні. У більшій частині Йоркширу оголошено жовтий рівень надзвичайної ситуації через снігопад і зледеніння доріг.