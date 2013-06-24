Компанія Apple отримала «Відзнаку миру», яку запровадив Президент України Володимир Зеленський. Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вручив її під час зустрічі з віцепрезидентом Apple з навколишнього середовища, політики та соціальних ініціатив Лізою Джексон.

Відзнака миру — це нагорода для компаній та корпорацій, урядів, посадовців, світових політиків, які найбільше підтримували Україну та допомагали в боротьбі з російським агресором. «Apple — одна з перших компаній, яка чітко висловила свою позицію та почала діяти з перших днів вторгнення, — зазначив Михайло Федоров. — У найважчі часи для нашої держави підтримка Apple має велике значення, оскільки показує світу, що принципові люди не залишаться осторонь перед обличчям несправедливої війни».

Ліза Джексон від імені Apple подякувала Президенту Зеленському, міністру Федорову та народу України за визнання та зазначила, що компанія прагне зробити свій внесок у допомогу тим, хто потребує гуманітарної підтримки.