У Міжнародний день освіти, який під егідою ООН відзначаємо 24 січня, представництво її дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні оприлюднило пресреліз щодо освіти, а відтак і майбутнього наших дітей. Зазначено, що майже 5,3 мільйона з них стикаються з перешкодами у здобутті освіти, зокрема приблизно 3,6 мільйона постраждали через закриття шкіл. Тому юні українці ризикують втратити критичні для навчання та соціального розвитку роки. Із лютого 2022-го ЮНІСЕФ допоміг майже 1,5 мільйона найвразливіших дітей в Україні отримати доступ до формальної та неформальної освіти, зокрема раннього навчання.

За даними Міністерства освіти і науки, з початку війни понад 2600 шкіл було пошкоджено, а понад 400 — зруйновано. Лише приблизно 25% українських шкіл розпочали очний навчальний процес у вересні. Дослідження ЮНІСЕФ показує, що менш як половина сімей із дітьми віком до п’яти років змогли повернутися до дитячих садочків і долучитися до освітніх заходів. Руйнування шкіл та відімкнення електроенергії внаслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури ускладнили доступ до освіти і очно, й онлайн, що поставило під загрозу майбутнє мільйонів дітей.

«Кожній дитині слід надати доступ до якісної та безпечної освіти навіть в умовах війни. Освіта має вирішальне значення для добробуту та розвитку дітей. Її не можна поставити на паузу, не ризикуючи майбутнім цілого покоління. Життя мільйонів дітей буде значно важчим, якщо ми не допоможемо їм продовжити освіту зараз», — запевнив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Щоб забезпечити безперервність навчання для кожної дитини в умовах воєнного часу, ЮНІСЕФ від початку війни розширив програми допомоги і підтримки дітей в Україні. Він облаштовує укриття в дитячих садках і школах, надає ноутбуки, планшети, навчальні матеріали вчителям та учням, щоб переміщені діти й освітяни могли продовжити навчання та викладання. Також розробили інструменти для вчителів з надання послуг психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, розширили доступ дітей та молоді до розвитку життєвих навичок, а також надали матеріали, як залишатися в безпеці.

ЮНІСЕФ співпрацює з урядом та партнерами, щоб знайти нестандартні способи підтримки дітей. Нині у понад 150 дитячих точках «Спільно» у всій країні діти різного віку можуть неформально навчатися й цікаво проводити час. За 11 місяців війни майже 770 000 дітей отримали набори для раннього розвитку, дозвілля та навчання «Школа в коробці» та інші товари, необхідні для навчання й розвитку. Торік ЮНІСЕФ надав 3 мільйони доларів США понад тисячі шкіл у всій Україні на дрібні ремонти, підготовку до зими та закупівлю навчально-методичних матеріалів, ідеться на сайті представництва.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»