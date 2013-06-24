За прогнозом Мінагрополітики, площі зернових і технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території становлять 19,3 млн га, що фактично порівнянно з показником попереднього сезону — 19,8 млн га. Площа посіяних озимих культур під врожай-2023 була меншою на 1 млн га, ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозують на рівні 10 240 тис. га (-1409 тис. га до показника 2022 року). Із них озима пшениця — 4166 тис. га (-834 тис. га), яра пшениця — 285 тис. га (+67 тис. га), озимий ячмінь — 536 тис. га (-255 тис. га), ярий ячмінь — 1041 тис. га (+111 тис. га), кукурудза — 3618 тис. га (-451 тис. га).

На відміну від зернових культур, посівні площі під основними видами олійних прогнозують до збільшення: соняшник — 5641 тис. га (+476 тис. га), ріпак — 1374 тис. га (+110 тис. га), соєві боби — 1841 тис. га (+334 тис. га).

Очікується збільшення посівних площ під цукровим буряком — 220 тис. га порівняно зі 180 тис. га минулого сезону. Зменшення посівних площ під зерновими разом із прогнозованим зменшенням середньої врожайності, спричинене зростанням цін на основні чинники виробництва, вплине на обсяги врожаю. Загальний валовий збір зернових та зернобобових у сезоні 2023 року може становити 44,3 млн т порівняно з попереднім показником 53,1 млн т. Зокрема, врожай пшениці очікується на рівні 16,6 млн т (20,5 млн т у 2022 році), ячменю — 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурудзи — 21,7 млн т (25,6 млн т). Очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн т проти 18,2 млн т попереднього року. Урожай соняшнику прогнозують на рівні 11,5 млн т (11,1 млн т), ріпаку — 3,8 млн т (3,7 млн т), соєвих бобів — 3,9 млн т (3,4 млн т). Також очікується збільшення виробництва цукрового буряку — 11,3 млн т (9,7 млн т). Мінагрополітики зазначає, що ці прогнози показників валових зборів мають попередній характер та коригуватимуться протягом року.