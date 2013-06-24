Російські війська вбили в Україні вже 128 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Станом на ранок 24 березня загинуло 128 дітей, більш як 172 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській області - 64, Харківській - 43, Донецькій - 43, Чернігівській - 32, Миколаївський - 24, Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14.

У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях.

11 березня під час евакуації цивільного населення в с. Перемога Броварського району Київської області військові рф застосували зброю по колоні автомобілів, внаслідок чого був вбитий 13-річний хлопець.

13 березня у Бучі Київської області військовослужбовці рф безжально розстріляли автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.

До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими пораненнями внаслідок обстрілів військовими рф доставили 9 дітей із Маріуполя та Сєвєродонецька.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Серед закладів освіти зазнали пошкоджень та руйнувань більше ніж 230 шкіл та 155 дитячих садків. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві. Крім того, зазнали руйнувань більш як 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.