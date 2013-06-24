Українська розвідка продовжує спостереження за активністю російських військ уздовж державного кордону, на території Республіки Білорусь і тимчасово окупованих територіях України — в ­ОРДЛО та Криму. У режимі реального часу інтенсивно обмінюється інформацією з міжнародними партнерами.

Збройні сили України, Національна гвардія, підрозділи Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інші органи сектору національної безпеки та оборони в межах компетенції здійснюють планові заходи щодо нейтралізації потенційних загроз.

«Усе відбувається у межах наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно заплановано навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ. До Білорусі прибувають частини зі Східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді. Ми робимо все необхідне для контролю ситуацій. Із жовтня вживають необхідних заходів — і на рівні планування, і на рівні практичних навчань — щодо відсічі агресорові, — цитує пресслужба Міністерства оборони слова очільника відомства Олексія Резнікова. — Істотно підвищила спроможності до опору й безпрецедентна військова допомога західних партнерів. З оборонною зброєю активно тренуються наші військові. Набирає обертів розгортання тероборони. Ми володіємо всією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію. Хочу ще раз підкреслити: обов’язок військових — прораховувати всі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити все належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Імовірність значної ескалації станом на сьогодні оцінюється як низька».