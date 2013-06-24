З нагоди відзначення Дня медичного працівника, особовий склад одного з військових мобільних госпіталів, що на східному напрямку оборони країни, отримав з-за кордону у користування гуманітарну допомогу медичного призначення.

Вантаж, який складається з турнікетів - засобів для тимчасової зупинки кровотечі, ліків, перев’язувальних матеріалів та медичних розхідників до України надійшов завдяки ініціативі командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Вантаж надійшов із Сполучених Штатів Америки від представників української діаспори м. Баффало (Роман Ковалик, Юрій Самотовка, Петро Петришин), які вже не один рік підтримують гуманітарні проекти командувача.

– Сьогодні й завжди найголовнішою цінністю для нас є людське життя. Саме тому, військові мобільні госпіталі зараз забезпечуються усім необхідним для ефективного лікування та відновлення здоров’я військовослужбовців, які боронять рідну землю від російських загарбників, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що медичні працівники військових госпіталів на цей час працюють в режимі максимальної ефективності та готовності.

– Зокрема даний військовий мобільний госпіталь за останні місяці надав ефективну медичну допомогу сотням пацієнтів, як військовослужбовцям, так і цивільним особам, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Варто зазначити, що завдяки гуманітарним ініціативам командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, за період повномасштабної російської агресії проти України, медичні госпіталі, військові підрозділи та цивільне населення у районі ведення бойових дій отримали майже 300 тонн гуманітарних вантажів першочергової необхідності, серед яких медичне обладнання, ліки, автономні прилади електричного живлення, оптичні прилади, тепловізори, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, засоби гігієни, харчові продукти та багато іншого.

Борис КУТОВИЙ